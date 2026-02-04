River Plate llega a La Pedrera y Villa Mercedes ya palpita un operativo de alto nivel

Villa Mercedes comienza a vivir la previa de la llegada de River Plate, que disputará su compromiso de la próxima semana en el Estadio La Pedrera. En ese contexto, el Hotel Epic ya puso en marcha una logística especial para alojar al plantel profesional, en un operativo que combina seguridad extrema, coordinación milimétrica y adaptación total del funcionamiento habitual.

En diálogo con El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, el gerente corporativo del complejo hotelero, Aníbal Torres, explicó que la llegada de River implica la suspensión parcial de la operatoria normal del hotel para garantizar la tranquilidad del plantel, el cuerpo técnico y la delegación que acompaña al club.

Torres detalló que River moviliza una estructura superior a la de otros equipos, no solo por el tamaño de su delegación, sino también por la presencia constante de medios nacionales, periodistas exclusivos y equipos de prensa deportiva, lo que transforma al hotel en un verdadero búnker periodístico y deportivo.

En materia de seguridad, remarcó que todo el edificio queda bajo coordinación directa del club, con protocolos estrictos: accesos restringidos, circulación interna controlada, personal autorizado por turnos y prohibición absoluta de fotos o contacto con los jugadores, quienes llegan en pleno contexto de concentración.

Respecto a la alimentación, aclaró que los estándares son profesionales y homogéneos para todos los equipos, aunque en el caso de River el control nutricional es permanente, con la presencia activa del nutricionista del plantel supervisando menús, horarios y restricciones específicas para algunos futbolistas.

El operativo también impactará en la dinámica urbana: habrá cortes de calles, vallados y cambios en los accesos, especialmente en el frente del hotel, mientras que el ingreso al casino y otros sectores se habilitará por calle Lavalle, como ya ocurrió en visitas anteriores del club.

Torres confirmó además que River arribará a Villa Mercedes el lunes previo al partido, y que aún se evalúa si la delegación regresará inmediatamente tras el encuentro o permanecerá un día más en la ciudad. “Son decisiones que muchas veces se definen sobre la marcha, incluso con el equipo ya instalado”, explicó.

Finalmente, destacó el impacto positivo que genera un evento de estas características: movimiento económico, visibilidad nacional y proyección para la ciudad, además de poner en valor la infraestructura deportiva local. “Se arma un círculo virtuoso que beneficia a todos”, resumió.