Rincón Nativo celebró 30 años de danza y tradición en Villa Mercedes

El Ballet Folklórico Rincón Nativo celebró sus 30 años de trayectoria con una gran puesta en escena en el Palacio de los Deportes “José María Gatica” de Villa Mercedes.

El proyecto, fundado en 1994 por las hermanas Natalia y Valeria Visetti, reunió a más de 200 bailarines, desde niños de 3 años hasta adultos de 83, en un espectáculo que incluyó 17 cuadros artísticos y la participación especial de 50 ex alumnos.

En la gala también estuvo presente el intendente Maximiliano Frontera, mientras que el Concejo Deliberante distinguió a la institución por su aporte cultural.

Entre las presentaciones destacadas se incluyeron:

“Del Pago Silipiquero” , obra original finalista del Festival de Cosquín 2019.

“Reminiscencia” y “Patio Santiagueño” , interpretados por el grupo de adultos.

“Mate Amigo” y “Jugando con Nuestro Arte” , a cargo de los más pequeños.

El malambo y el cuadro “Conjunto Raíz”, bajo la dirección de Juan Manuel y Mateo Medina Visetti.

El cierre fue con el emotivo cuadro Familiar, donde participaron miembros de distintas generaciones de la academia, tradición que distingue a Rincón Nativo y con la que ya obtuvieron premios en certámenes nacionales.

Durante la noche se realizaron reconocimientos especiales, entre ellos al locutor Sergio Walter Medina, quien desde hace 30 años acompaña cada presentación del ballet.

Finalmente, los directores adelantaron que el 26 de diciembre habrá una peña especial con la participación de un número nacional, para despedir el año junto a la comunidad artística.