Riña en Villa Mercedes: secuestran un arma y detienen a dos jóvenes

Este viernes 26 de septiembre, alrededor de las 18:20, personal del Departamento de Relaciones Institucionales y Mediación (DRIM) intervino en una riña en la intersección de Francia y Amaro Galán, jurisdicción de la Comisaría Seccional 36ª.

Según informó la Policía, dos jóvenes habrían amenazado a otro con un arma de aire comprimido. El hecho fue advertido por el Centro de Operaciones, que emitió un alerta sobre una pelea entre sujetos con características coincidentes: uno con campera roja y otro con remera verde.

Al llegar al lugar, testigos señalaron que los involucrados se habían fugado. Minutos más tarde, los efectivos localizaron a tres jóvenes de 20, 19 y 17 años en un terreno baldío ubicado en Juan B. Justo y Gobernador Besso. En ese momento, uno de ellos arrojó al suelo un arma de aire comprimido, que fue secuestrada y documentada.

El menor de edad fue entregado a sus progenitores, mientras que los dos mayores fueron trasladados al hospital para el protocolo médico y luego alojados en la Comisaría 36ª, a disposición de la justicia.

En el operativo también colaboró personal del CANAF y de la Comisaría 36ª.