Revocaron una prisión domiciliaria y enviaron a la cárcel a un imputado por drogas

La Justicia Federal de Villa Mercedes revocó la prisión domiciliaria de un hombre de 32 años, imputado en una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

La medida fue dispuesta este martes 16 de septiembre, luego de que se incorporaran nuevas pruebas aportadas por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de San Luis.

El sujeto había sido detenido el pasado 27 de junio en Buena Esperanza, junto a otros dos hombres de 26 y 32 años, durante una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes. En esos procedimientos se desarticularon tres centros de venta y distribución de drogas.

En una vivienda de calle Pocholo Peluaga, la Policía secuestró florescencias de marihuana equivalentes a 4.425 dosis, valuadas en $13.275.000, además de semillas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados.

Otros allanamientos se realizaron en el barrio 32 Viviendas, donde se incautaron más semillas, envoltorios, teléfonos celulares, cigarrillos de marihuana y plantines, además de dinero en efectivo.

Días después de los operativos, la Justicia había otorgado prisión domiciliaria a los tres imputados. Sin embargo, tras la audiencia de este martes, uno de ellos deberá continuar cumpliendo la medida en la cárcel provincial.