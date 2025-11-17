Rescataron a una persona lesionada en el Salto de la Negra Libre

Una persona debió ser rescatada del Salto de la Negra Libre, en La Carolina, luego de sufrir una lesión durante una excursión de trekking. El operativo, que se desarrolló el domingo al atardecer, se llevó a cabo en una zona de difícil acceso, reconocida por ser uno de los puntos preferidos por excursionistas de San Luis y otras provincias.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de La Carolina, la intervención se coordinó junto a los cuarteles de La Punta y San Francisco del Monte de Oro, que llegaron rápidamente para asistir a la víctima.

“Gracias al trabajo coordinado entre los equipos, se logró asegurar y trasladar a la víctima”, indicaron en un comunicado.

Por el momento no trascendió la identidad de la persona lesionada ni su estado de salud actual. Desde el cuartel de La Carolina destacaron la importancia del trabajo conjunto:

“El trabajo en equipo es fundamental para lograr intervenciones seguras y efectivas”, señalaron.

Además, recordaron que es obligatorio realizar el registro de trekking antes de ingresar a senderos y cerros de la zona, trámite que puede efectuarse en el propio cuartel. También remarcaron la necesidad de informar quiénes son los propietarios del campo y qué guías habilitados participan de la excursión.