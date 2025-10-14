Rescataron a un niño que cayó a una cloaca en Villa Mercedes

Un niño de 7 años fue rescatado este lunes en Villa Mercedes luego de caer accidentalmente a un pozo séptico mientras jugaba en el barrio Eva Perón II.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30, en la intersección de Pasaje 4 y calle Vinuesa, cuando la tapa de una cloaca cedió bajo el peso del menor, provocando su caída.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Comisaría 40º, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios “El Fortín”, quienes lograron sacar al pequeño y le brindaron los primeros auxilios.

El personal médico del SEMPRO constató que el niño presentaba escoriaciones leves en su pierna derecha, sin heridas de gravedad.

Tras el rescate, se dio aviso a Obras Sanitarias para reemplazar la tapa de la cloaca y evitar nuevos accidentes.

El director de Defensa Civil, Martín Barroso, pidió a la comunidad que denuncie cualquier anomalía o robo de tapas metálicas comunicándose al 911 o al 147, y advirtió sobre la responsabilidad compartida de quienes adquieren este tipo de materiales robados.

El episodio reavivó el debate en redes sociales sobre la sustracción de elementos de hierro fundido y las consecuencias que estos actos pueden generar en la seguridad pública.