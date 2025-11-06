Reptiles: el rock despierta en Justo Daract

El rock vuelve a rugir en Justo Daract y lo hace de la mano de Reptiles, una banda formada por Albano Massaro, Braian Moure y Nicolás Torre, tres amigos de toda la vida que transformaron años de ensayos, acordes e historia compartida en un nuevo proyecto musical que pisa fuerte.

Tras meses de trabajo y composición, Reptiles tendrá su primera presentación oficial este viernes 8 de noviembre en Kao´s Bar, donde desplegarán trece canciones, entre temas propios e instrumentales, además de un cover sorpresa para el cierre.

“Es una banda de amigos, de años. Nuestra amistad la tratamos de plasmar en la música”, contó Braian Moure, entusiasmado por el reencuentro con el público.

El grupo trae consigo una mezcla de potencia y sensibilidad rockera que ya se escuchó en “Alfombra”, tema grabado en el estudio Hábitat de Villa Mercedes junto a Martín Valenzuela, referente de la producción musical local.

“Va a ser una presentación puntual, de una hora, donde además de la música habrá una propuesta visual pensada de principio a fin”, adelantaron los músicos.

El recital en Caos Bar comenzará a la 1:00 AM, con puntualidad rockera y la promesa de una noche intensa. Desde la banda invitan no solo al público daractense, sino también a quienes siguen su trayectoria desde Villa Mercedes y alrededores, a sumarse a esta primera fecha.

“Ojalá que se arrimen amigos de Mercedes y colegas músicos. Va a ser una linda noche”, dijo Braian, dejando en claro que Reptiles no solo debuta: reaparece el espíritu del rock hecho entre amigos.