Reprograman horarios por el clima: el show de Miranda! se retrasa en San Luis

Desde la organización informaron que el show principal será a las 23:00 hs para resguardar la seguridad del público que llegará al Ave Fénix en Juana Koslay.

El espectáculo de Miranda!, previsto originalmente para las 21:00 del sábado 15 de noviembre, cambia su horario debido a las condiciones climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional.
El show principal comenzará a las 23:00, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar del público que asistirá al evento.

🕒 Nuevo cronograma de la noche:

  • Apertura de puertas: 21:00 hs

  • Show de Keim: 22:00 hs

  • Show de Miranda!: 23:00 hs

Desde la organización destacaron que la medida se tomó “para asegurar que todos puedan disfrutar del espectáculo sin inconvenientes”.
Asimismo, recomendaron a los asistentes mantenerse informados sobre posibles actualizaciones climáticas a través de las redes sociales de @comuna.club.