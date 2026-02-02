Regresan los bomberos de El Fortín tras nueve días de trabajo en el sur del país

La Asociación de Bomberos Voluntarios “El Fortín” informó que este martes 3 de febrero, alrededor de las 17:00, se producirá el regreso de la dotación que prestó servicio en el sur del país, en el marco de la emergencia nacional que afectó a esa región.

Los bomberos voluntarios cumplieron nueve días consecutivos de trabajo, alcanzando este martes el décimo día, que representa el máximo tiempo operativo permitido para las brigadas enviadas a este tipo de contingencias. Desde la tarde del lunes, el personal inició el retorno hacia sus lugares de origen.

Según se informó, las dotaciones realizarán una parada previa en la ciudad de San Luis, donde serían recibidas por el gobernador, para luego continuar viaje hacia sus respectivas bases.

En el caso de El Fortín, se espera la llegada de tres bomberos voluntarios, quienes serán recibidos mediante una caravana de reconocimiento, que comenzará en la intersección de Autopista Serranías Puntanas y avenida 25 de Mayo, acompañando el ingreso de las unidades hasta el Cuartel Central.

Desde la institución aclararon que la caravana no tiene carácter festivo, sino que se trata de un gesto de reconocimiento al esfuerzo realizado por los bomberos, quienes prestaron servicio a más de 1.500 kilómetros de distancia, dejando temporalmente sus hogares, familias y obligaciones personales para colaborar con la emergencia.