Reforma laboral: Santilli aseguró que ya están los votos para la media sanción

El ministro del Interior aseguró que el oficialismo logró los acuerdos necesarios para sancionar mañana la iniciativa oficial en el Senado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que el Gobierno nacional cuenta con el respaldo necesario para avanzar con la reforma laboral en la Cámara alta. A horas del debate clave, sostuvo que los acuerdos políticos están cerrados y que este martes podría lograrse la media sanción del proyecto impulsado por el oficialismo.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, Santilli defendió la iniciativa y apuntó contra sectores de la oposición por, según expresó, sostener un sistema laboral que desalienta la creación de empleo formal.

Cambios laborales y fin de la “industria del juicio”

El eje del proyecto y el impacto en PYMES

Entre los puntos centrales, el funcionario explicó que la reforma permitirá acordar vacaciones de manera flexible, reemplazando el esquema rígido vigente. “La ley actual quedó obsoleta y llena de parches”, remarcó.

Otro aspecto clave es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, orientado a garantizar el pago de indemnizaciones, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Santilli señaló que un juicio laboral podía poner en riesgo la continuidad de una PYME, y sostuvo que el nuevo mecanismo busca dar previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores.

Además, insistió en que la iniciativa apunta a terminar con la denominada industria del juicio, reduciendo multas y costos que, según el Gobierno, encarecen los despidos y frenan nuevas contrataciones.

Cruces políticos, federalismo y formalización

La respuesta a las críticas y el debate fiscal

Ante los cuestionamientos que califican la norma como una “ley esclavista”, Santilli respondió que se trata de una reforma orientada a ampliar derechos, especialmente para quienes hoy trabajan en la informalidad. “El desafío es que más argentinos accedan a obra social, vacaciones y jubilación”, afirmó.

También negó presiones a gobernadores mediante el uso discrecional de ATN y sostuvo que la política fiscal del Ejecutivo busca reducir impuestos y devolver excedentes a la sociedad. En ese sentido, destacó una mirada federal del proyecto, al considerar que las realidades productivas varían según cada provincia.

Definiciones finales en el Senado

Expectativa por la votación y el texto definitivo

Con la sesión a pocas horas de comenzar en el Senado de la Nación, el ministro reiteró su confianza en alcanzar el quórum y los votos necesarios. “Tenemos número para sancionar la ley”, aseguró, y vinculó la reforma con la posibilidad de recuperar ingresos fiscales a partir de la formalización laboral.

Este martes, la mesa política del Gobierno mantendrá nuevas reuniones para ajustar detalles y definir posibles cambios de último momento. El texto final del proyecto se conocería recién al inicio del debate en el recinto.