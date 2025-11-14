Reforma laboral: el Gobierno habló de cambios en la Ley de Empleo Público y Monotributo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo este viernes que la reforma laboral que el Poder Ejecutivo impulsa no modificará la Ley de Empleo Público. Lo afirmó en una conferencia en la Casa Rosada, al responder a declaraciones del titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

Adorni señaló que “la modernización laboral aún no fue presentada” y criticó que se convoque a medidas de fuerza “sin haber leído” el contenido. En ese sentido, remarcó que cualquier versión que no haya sido comunicada oficialmente es falsa.

Respecto del monotributo, el funcionario “puso paños fríos” y pidió evitar especulaciones: “Hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son”. También afirmó que la administración del presidente Javier Milei “trabaja para revertir el estado del sector formal” y cuestionó a Aguiar por sus dichos sobre generar una “crisis” al Gobierno.