Recuperaron un Toyota Yaris robado en el barrio privado “Los Caldenes”

Un Toyota Yaris blanco fue encontrado abandonado en cercanías de la escuela técnica de la V Brigada Aérea, tras haber sido sustraído horas antes de una vivienda ubicada dentro del complejo privado “Los Caldenes”.

El hecho ocurrió este jueves entre las 13:00 y las 18:00, cuando el vehículo —dominio AF 555 ZR, propiedad de Patricia Karina López— fue robado mientras una hermana de la dueña se encontraba a cargo de la casa. Al regresar, descubrió el ilícito y dio aviso inmediato a la Comisaría 31° del barrio Jardín del Sur.

La Policía de San Luis intervino rápidamente y logró recuperar el automóvil sobre el cierre de la jornada.