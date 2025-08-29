Recuperaron un Toyota Yaris robado en el barrio privado “Los Caldenes”

El vehículo había sido robado durante la tarde del jueves.

Un Toyota Yaris blanco fue encontrado abandonado en cercanías de la escuela técnica de la V Brigada Aérea, tras haber sido sustraído horas antes de una vivienda ubicada dentro del complejo privado “Los Caldenes”.

El hecho ocurrió este jueves entre las 13:00 y las 18:00, cuando el vehículo —dominio AF 555 ZR, propiedad de Patricia Karina López— fue robado mientras una hermana de la dueña se encontraba a cargo de la casa. Al regresar, descubrió el ilícito y dio aviso inmediato a la Comisaría 31° del barrio Jardín del Sur.

La Policía de San Luis intervino rápidamente y logró recuperar el automóvil sobre el cierre de la jornada.