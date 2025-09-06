Recuperaron en Villa Mercedes tres motos robadas en Fraga

Este 4 de septiembre, la Comisaría Distrito 49° de Fraga recibió denuncias por la sustracción de tres motocicletas en la localidad.

Con la colaboración del Centro de Monitoreo y la Oficina Técnica y Estadísticas de la UROP N° 2, se logró establecer, mediante registros fílmicos, que los rodados habían ingresado a Villa Mercedes.

Bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo del Dr. Ricardo Barbeito, se realizaron diversos operativos entre el jueves 4 y el viernes 5 de septiembre. Como resultado, la Policía recuperó los tres vehículos:

Motomel 110 cc

Zanella ZR 150

Zanella ZB 110 cc

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y detener a los responsables del hecho.