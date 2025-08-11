La Policía del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes recuperó una motocicleta sustraída el pasado 7 de agosto en el barrio 828 Viviendas, de Villa Mercedes.

Ese día, una mujer de 34 años denunció que su Mondial LD 110cc Max había sido robada del patio interno de su vivienda. Tras tareas de investigación y allanamientos en la ciudad, los efectivos lograron identificar el vehículo en Justo Daract.

Durante la noche del domingo, los uniformados interceptaron en la vía pública a un joven de 18 años, quien circulaba con la moto y aseguró haberla comprado. El rodado presentaba el número de motor limado.

El joven fue demorado por encubrimiento y trasladado a la Comisaría Distrito 18°. La motocicleta quedó secuestrada en el Departamento de Investigaciones para las pericias correspondientes, con el fin de ser devuelta a su propietaria.

La causa fue caratulada como “Averiguación hurto calificado de motocicleta” y está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial.