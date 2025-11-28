Recuperaron a Black gracias a un llamado anónimo

Una vecina de Villa Mercedes recuperó a su perro Black luego de recibir un llamado anónimo que aportó una dirección cercana a su domicilio. La mujer relató que el aviso provenía de una persona que había sufrido un robo similar y decidió solidarizarse.

Al llegar al lugar, junto a sus hijos, notó que el animal estaba en el patio de una vivienda cercada con alambrado. El perro la reconoció de inmediato y, por una característica física —una vena inflamada en el cachete derecho—, confirmó que se trataba de su mascota.

La mujer dio aviso a la Policía, que intervino para resguardar su identidad y recuperar al animal. El hombre que tenía al perro sostuvo que lo había encontrado siendo atacado por otros animales, aunque las cámaras de la zona no respaldarían esa versión.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá evaluar las pruebas y determinar los pasos a seguir. Tras realizar las actuaciones correspondientes, la Policía restituyó a Black a su dueña.

