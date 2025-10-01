Recuperan una moto robada que fue abandonada en un canal

En la madrugada del miércoles 1 de octubre, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 36° lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída.

El procedimiento se llevó a cabo durante un patrullaje en inmediaciones de La Rioja y Amaro Galán, donde los uniformados hallaron una Motomel Blitz Tuning 110cc, de color negro y azul, abandonada en la vía pública junto a una alcantarilla.

Minutos después, un hombre de 44 años y su hijo de 19 se acercaron al lugar y reconocieron el rodado como propio. Ante esto, se convocó a Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la causa.