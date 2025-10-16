Récord en los Juegos Intercolegiales 2025: participaron más de 65.000 estudiantes

Con récord histórico de participación, se cerró la edición 2025 de los Juegos Intercolegiales. El anuncio fue encabezado este lunes por el director de Deporte Estudiantil, Miguel Moyano, y el jefe del Área de Competencia, Hilario Barbeito, quienes destacaron el crecimiento del evento respecto al año anterior.

En esta edición, más de 65.000 estudiantes de 685 escuelas participaron en diferentes disciplinas, lo que representa la adhesión del 98,5% de las instituciones educativas de la provincia. Los juegos dejaron 41 campeones tras disputarse 460 encuentros deportivos y más de 3.000 partidos en disciplinas como fútbol, básquet, vóley, handball y atletismo adaptado. Las competencias se desarrollaron en 78 sedes distribuidas en 127 localidades.

Barbeito señaló que la categoría federados tuvo un papel destacado en ciudades como Villa Mercedes, San Luis, Merlo y Quines, y remarcó que el nivel deportivo se mantiene equilibrado en los nueve departamentos provinciales.

Por su parte, Moyano resaltó la magnitud de la convocatoria: “No existen antecedentes de un evento estudiantil tan convocante. Este logro fue posible gracias al trabajo conjunto entre todas las áreas del Gobierno”, expresó.

El funcionario también explicó que el calendario 2025 fue más extenso, permitiendo iniciar las competencias dos meses antes que en la edición anterior.

El acto de cierre se llevará a cabo el 4 de noviembre en el anfiteatro “Ave Fénix”, de 10:00 a 13:00, con un cupo limitado de 4.500 alumnos. Durante la jornada se entregarán las copas Challenger, Fair Play y Participación, cada una con un premio de 20 millones de pesos en materiales deportivos.

Finalmente, Moyano informó que las invitaciones formales llegarán a las instituciones educativas a través del Ministerio de Educación, y que la Dirección de Deporte Estudiantil será la encargada de distribuir las pulseras de acceso una vez confirmada la asistencia.