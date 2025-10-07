Reconoció el abuso y evitará la cárcel: la Justicia le otorgó prisión domiciliaria

El Tribunal de la Segunda Circunscripción Judicial condenó a Miguel Anzaloni, de 75 años, por el delito de abuso sexual simple agravado por ser guardador. La pena establecida fue de cuatro años de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su edad avanzada y delicado estado de salud, ya que es paciente oncológico.

El hecho ocurrió el 21 de febrero de 2023 en Villa Mercedes, donde Anzaloni residía junto a su pareja. Ese día, según la investigación de la exfiscal de Instrucción N°2, Daniela Torres, el hombre manoseó a la nieta de su concubina mientras la mujer se encontraba en la ducha. El relato de la menor en Cámara Gesell resultó clave para avanzar en la imputación.

Durante la audiencia, desarrollada este lunes en la Sala de Juicios N°1, el acusado participó de manera remota desde Neuquén, donde actualmente vive, en el barrio San Miguel. Frente al tribunal integrado por la jueza Daniela Estrada (presidenta) y los vocales Cinthia Martín y Mauro D’Agata Henríquez, Anzaloni reconoció el abuso tras un acuerdo entre su defensa y el fiscal Ernesto Lutens, evitando así prolongar el debate oral.

El acusado, nacido en Villa Mercedes, viudo y padre de tres hijos, manifestó tener estudios terciarios. Cumplirá la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, decisión que ninguna de las partes objetó.