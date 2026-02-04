Reconocimiento al esfuerzo estudiantil: nueva entrega de la Beca al Mérito en la UPrO

El Gobierno de la provincia de San Luis llevará adelante este jueves 5 de febrero, desde las 9:00, el acto de entrega de la Beca al Mérito en la Nave Técnica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), ubicada en 9 de Julio 1095, en la ciudad de Villa Mercedes.

La actividad contará con la presencia de estudiantes convocados por la Dirección de Beneficios Estudiantiles, provenientes de los departamentos Pedernera, Dupuy, Junín, Chacabuco, San Martín y parte del departamento Pringles. Durante la ceremonia, el gobernador Claudio Poggi hará entrega del decreto correspondiente a los jóvenes reconocidos.

Desde la organización informaron que el ingreso peatonal será exclusivamente por calle Bélgica, debido a que se trata de un corredor sanitario, por lo que no estará permitido estacionar en la zona. En tanto, el acceso vehicular se habilitará por calle Madre Cabrini.

La Beca al Mérito es una política pública impulsada por el Gobierno provincial que reconoce el esfuerzo, la dedicación y el desempeño académico de estudiantes sobresalientes del nivel Secundario, tanto de instituciones estatales como privadas. El beneficio acompaña a los jóvenes durante su trayectoria académica y contempla un plazo adicional para rendir materias pendientes.

Actualmente, el monto mensual de la beca asciende a $350.000. En esta segunda jornada participarán egresados del nivel Secundario 2025, seleccionados por contar con los tres mejores promedios.