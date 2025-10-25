Reanudan la entrega de materiales para el control de la diabetes en toda la provincia

El Ministerio de Salud de San Luis confirmó que se restableció la provisión de insumos esenciales para el control y tratamiento de la diabetes en niños y adultos, garantizando el abastecimiento sostenido a hospitales, centros de salud y efectores públicos de toda la provincia.

La medida se concretó tras la emisión de las Órdenes de Provisión correspondientes a la Licitación Pública N° 60 – EXP 4030075/2525, gestionada por la Dirección de Fármacos e Insumos Médicos, el pasado lunes 20 de octubre.

Desde el miércoles 22, los productos comenzaron a llegar al operador logístico de Villa Mercedes, donde se inició su distribución a las diferentes instituciones sanitarias provinciales, proceso que continúa desarrollándose según el cronograma previsto.

Entre los materiales incorporados se incluyen tiras reactivas para glucemia capilar y sensores de monitoreo continuo de glucosa, elementos clave para el seguimiento metabólico de los pacientes.

Con esta entrega, el Gobierno provincial busca garantizar el acceso equitativo a herramientas diagnósticas indispensables, fortaleciendo así la atención y el control médico de las personas con diabetes dentro del sistema público de salud.