Rata Blanca regresa a San Luis en el marco de su gira aniversario

Rata Blanca volverá a presentarse en San Luis como parte de la gira por los 35 años del histórico álbum “Magos, espadas y rosas”, uno de los discos más influyentes del rock argentino y latinoamericano.

El show se realizará el jueves 27 de noviembre en Comuna Club, ubicado en Colón Extremo Sur y Ruta 3. Las entradas ya están disponibles a través de Alpogo Tickets, con la posibilidad de adquirirlas en tres cuotas sin interés con Banco Macro.

El evento será apto para todo público: los menores de 7 años no abonan entrada y los menores de 18 podrán ingresar acompañados por un adulto responsable.

La banda, liderada por Walter Giardino, cuenta con una trayectoria internacional que supera las tres décadas, múltiples giras por América y Europa y una marca inconfundible dentro del metal melódico regional.