Rápido operativo permitió hallar a dos menores extraviados en Carpintería

Este viernes 30, cerca de las 17:21, personal de la Subcomisaría N° 19 de Carpintería intervino ante el extravío de dos menores, de 14 y 11 años, en la zona del Camino Cuevas del Indio, mientras realizaban senderismo junto a sus padres.

El alerta fue recibido a través del sistema de emergencias 911, lo que motivó un inmediato operativo de rastrillaje en el sector, del que participaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Carpintería.

Aproximadamente 15 minutos después, un baqueano de la zona logró ubicar a los menores y guiarlos hasta reencontrarse con sus padres.

Según se informó oficialmente, los niños fueron hallados en buen estado de salud, no requirieron asistencia médica y manifestaron que solo se habían asustado.