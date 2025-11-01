Ramiro y Santiago hacen historia: a semifinales del Panamericano U18 en San Diego

Ramiro Videla y Santiago Tuninetti, dos promesas del pádel local, avanzaron a semifinales del Master Final del Panamericano de Menores U18, que se disputa en San Diego, California (EE.UU.).

La dupla argentina, reconocida como pareja N°1 del torneo, inició el pasado jueves 30 de octubre su recorrido en la fase de grupos con una performance contundente:

🇵🇾 Paraguay: 6-4 / 6-2

🇺🇸 Estados Unidos: 6-0 / 6-1

🇧🇷 Brasil: 6-3 / 6-3

Con estos resultados impecables, los mercedinos aseguraron su pase a semifinales, que se disputan este sábado 1 de noviembre a las 09:00 (hora EE.UU.) / 13:00 (hora Argentina).

La expectativa es enorme: tanto sus seguidores en Argentina como la comunidad del pádel local siguen de cerca cada punto, alentando a estos dos jóvenes que siguen demostrando que el talento mercedino también brilla fuera de casa.