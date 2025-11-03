Ramiro y Santiago campeones panamericanos y número 1 de América

Ramiro Videla y Santiago Tuninetti se consagraron campeones del Master Final del Panamericano de Menores U18, coronando una temporada excepcional que los ubica como número 1 de América.

En la gran final, disputada frente al equipo de Chile, los mercedinos impusieron su juego con autoridad y cerraron el duelo con un contundente 6-4 y 6-0.

“Pudimos consagrarnos campeones contra Chile y terminar como número uno de América con Santi, así que estamos muy contentos y felices por lo logrado”, expresó Ramiro Videla, visiblemente emocionado tras el triunfo.

El joven destacó además el esfuerzo que hay detrás de cada logro: “El sacrificio que hacemos entrenando y dando todo, día a día, tuvo su recompensa. Estamos muy felices.”

Con esta victoria, Videla y Tuninetti no solo sellan una gran actuación deportiva, sino que confirman el crecimiento del padel juvenil argentino y el talento que surge desde Villa Mercedes hacia toda la región.