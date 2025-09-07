Rally en San Luis: Pasten heredó la victoria tras una sanción a Baldoni

La séptima fecha del Campeonato Argentino de Rally y la sexta del Rally Provincial se disputaron este fin de semana en San Luis, con gran convocatoria de público y un fuerte impacto en la economía local.

El puntano Miguel Baldoni lideraba la competencia nacional, pero una penalización de 1m10s por incumplir el reglamento lo relegó al segundo puesto. De esta manera, Gastón Pasten, con el Skoda del KS Rally, heredó el triunfo y celebró su segundo éxito en la temporada 2025. El podio lo completó Federico Villagra.

Baldoni, quien se había impuesto en la primera etapa y en la mayoría de los tramos, expresó su disconformidad en redes sociales: “Estamos un poco tristes y con bronca. Fue un malentendido en el ingreso al enlace, pero respetamos la decisión de los comisarios deportivos”.

En la general, Pasten cerró con 1h22m27s9, sacándole 42s9 a Baldoni y más de un minuto y medio a Villagra. Detrás arribaron Rodrigo Zeballos, Augusto D’Agostini, Santino Rossi, Rubén Montoro, Valentín Folledo y Ramiro Kaufmann.

En tanto, en el Rally Provincial, la victoria quedó en manos de Cristian “Espy” González, seguido por Roberto “Nury” Syriani y Luis “el Chileno” García. El piloto destacó la masiva concurrencia: “Hace muchos años que no se veía tanta gente. Fue una carrera dura, pero logramos sacar una diferencia importante en el campeonato”.

Ganadores por clase