Quién es “Juan Doe”, el tuitero libertario al frente de la Oficina de Respuesta Oficial

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, destinada a desmentir “falsedades y desinformaciones”, se confirmó quién encabezará la nueva función pública. Se trata de Juan Carreira, conocido en la red social X como “Juan Doe”.

Carreira es uno de los principales referentes digitales del espacio libertario y se desempeña desde junio de 2024 como Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. Con más de 200 mil seguidores en X, se define como “ingeniero industrial, liberal y republicano”, y fue editor en jefe de La Derecha Diario desde su fundación en septiembre de 2019.

En el esquema político, Carreira responde al asesor presidencial Santiago Caputo y ahora estará al frente del área con la que el Ejecutivo busca dar una respuesta directa a lo que considera desinformación mediática. Desde la Casa Rosada explicaron que la oficina tiene como misión “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

El anuncio fue respaldado por el presidente Javier Milei, quien afirmó que la medida apunta a “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. También celebraron la iniciativa el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Caputo. La administración de la cuenta dependerá de la Secretaría de Comunicación, que encabeza Javier Lanari.

Desde el Gobierno aclararon que, por el momento, la Oficina funcionará únicamente como una cuenta oficial en X, administrada por el equipo de Carreira. “No se crea ninguna estructura nueva ni representa gasto adicional a la comunicación digital del Gobierno”, señaló el propio funcionario.

En sus primeros mensajes al frente de la cuenta, Juan Doe sostuvo que el periodismo debe chequear ambas partes de una noticia y cuestionó publicaciones basadas en una sola fuente. Luego, elevó el tono con un posteo irónico: “Cuidado trosko, Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina vigila”.