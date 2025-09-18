Quedó inaugurada en Villa Mercedes la nueva sede de la Universidad Nacional de las Artes

Esta mañana, el intendente Maximiliano Frontera encabezó la inauguración de la nueva sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que funcionará en la Casa de los Artistas del Complejo Calle Angosta. El acto reunió a autoridades locales, provinciales y a vecinos que celebraron este paso histórico para la ciudad.

Del evento participaron el gobernador Claudio Poggi, el decano del Departamento de Folklore de la UNA, Víctor Giusto, legisladores e instituciones de la región.

El intendente recordó que “este sueño comenzó hace tres años, cuando se iniciaron las primeras diplomaturas”, y destacó que hoy la ciudad cuenta con “una oferta educativa que antes no existía”.

Además, se firmó un convenio para incorporar en 2026 dos nuevas diplomaturas: Muralismo Ancestral y Tango 360.

La nueva sede permitirá que estudiantes y docentes utilicen el reconocido escenario Alfonso y Zavala y todo el predio del Complejo Calle Angosta para desarrollar prácticas artísticas y académicas.