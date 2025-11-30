Qué decía Javier Milei sobre las vacunas contra el Covid-19 y por qué terminó vacunándose

El actual Presidente había evitado inmunizarse, pero cambió de postura en 2021.

Javier Milei, por entonces diputado nacional electo en 2021, generó una fuerte controversia al asegurar públicamente que no se había vacunado contra el Covid-19, ya que analizaba la relación “riesgo-beneficio” de las vacunas disponibles. Sin embargo, terminó aplicándose la segunda dosis de Sinopharm en noviembre de ese año, y la explicación que dio estuvo vinculada estrictamente a motivos laborales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Milei sostuvo que necesitaba vacunarse porque había dejado su actividad privada para asumir en el Congreso y requería viajar para continuar con sus conferencias:
“Me tuve que vacunar porque no vivo de la política ni del Estado. Para facturar necesito dar conferencias en todo el país y en el exterior”, afirmó en ese momento.

La distinción entre su situación y la de los grupos de riesgo

El debate se había intensificado tras su participación en A Dos Voces (TN), donde defendió su decisión inicial de no inocularse asegurando que evaluaba la “renta-riesgo” y que él no integraba los grupos de riesgo. No obstante, remarcó que su postura no era extensiva a sus familiares:

“Mis padres eran grupo de riesgo y sí los hice vacunar, porque si se contagiaban se morían”, sostuvo.

Aunque cuestionaba que algunas vacunas no estuvieran “suficientemente probadas” debido al corto tiempo de desarrollo, reconocía la importancia de proteger a los sectores más vulnerables. Su decisión final de aplicarse la vacuna estuvo influida por la imposibilidad de viajar a Uruguay, Estados Unidos, Chile y España, países donde debía cumplir compromisos profesionales. Sin inmunización, explicó, corría el riesgo de “quedarse sin ingresos”.