Provincia y Nación acordaron reactivar la obra pública en San Luis

Se reanuda el Acueducto La Florida II y acuerdan pago de deudas

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, donde se definió la reanudación de trabajos de infraestructura y un esquema de pago por deudas pendientes.

A partir del lunes 6 de octubre, se retomarán las tareas en el Acueducto La Florida II, una obra clave para el abastecimiento de agua en la provincia. Además, el Gobierno nacional se comprometió a saldar, en 12 cuotas, la deuda que mantiene con San Luis por viviendas ya construidas.

La reunión se llevó a cabo el lunes 29 de septiembre, en el quinto piso del Ministerio de Economía, en horas de la tarde.