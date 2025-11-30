Proponen que quienes se accidenten haciendo piruetas ilegales en moto paguen sus prótesis y gastos médicos

La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, confirmó que el Gobierno provincial analiza una iniciativa legislativa que modificaría la forma en que se cubren los gastos sanitarios derivados de siniestros viales vinculados a maniobras prohibidas en motocicletas.

Según explicó la funcionaria a medios nacionales, se estudia la posibilidad de establecer por Ley que toda persona que resulte lesionada mientras realiza piruetas ilegales en moto deberá afrontar sus propios gastos médicos, incluidas prótesis o tratamientos derivados del siniestro, sin acceso al sistema público de salud para tal cobertura.

La propuesta surge luego de una reunión mantenida en Buenos Aires, donde se evaluó el incremento de accidentes provocados por conducción temeraria y prácticas de riesgo en la vía pública.

De avanzar, la normativa significaría un cambio central en materia de responsabilidad individual, con el objetivo de desincentivar maniobras ilegales y reducir el impacto económico que generan sobre el sistema sanitario provincial.