Proponen blindar el Regimiento de Patricios ante la subasta impulsada por Gobierno

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), presentó un proyecto de ley que busca declarar “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable” al terreno donde se ubica el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en el barrio porteño de Palermo.

La iniciativa tiene como objetivo frenar la subasta de una parte del predio dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El texto ingresado al Senado plantea además que el terreno quede afectado a perpetuidad al Ejército Argentino, y que sus instalaciones solo puedan destinarse a actividades vinculadas con la defensa nacional, la investigación científica o la cultura.

Un intento por frenar la venta de tierras históricas

El proyecto surge como respuesta directa a la convocatoria a subasta pública lanzada por el Gobierno, que incluye la venta de 42.044 metros cuadrados dentro del predio delimitado por las avenidas Bullrich, Cerviño, Santa Fe y Luis María Campos.

En los fundamentos, Blanco advierte que, en lugar de recuperar este símbolo del patrimonio nacional, el Ejecutivo dispuso su remate. “El Congreso debe actuar en defensa de un bien tan caro a los sentimientos de nuestra Nación”, sostiene el legislador radical.

El Regimiento de Patricios, cuya historia se remonta a las invasiones inglesas de 1806, ocupa su actual emplazamiento desde 1913. Ya fue reconocido como Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010, por decreto presidencial.

Con este nuevo proyecto, Blanco busca anular cualquier proceso administrativo que implique la venta o transferencia del terreno, reafirmando el mandato constitucional que otorga al Congreso la potestad de disponer del uso de las tierras nacionales.