Prisión preventiva por 90 días para un acusado de abuso y corrupción de una menor

Un hombre de 41 años fue enviado a la Penitenciaría Provincial con 90 días de prisión preventiva, acusado de delitos sexuales y corrupción de una menor en Villa de Merlo. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2023 y el 20 de mayo de 2024 en un domicilio de esa localidad.

La resolución fue dictada por el juez de Garantía Nº 2, Jorge Pinto, con asiento en Santa Rosa del Conlara, quien dio por formulados los cargos y habilitó las medidas de coerción solicitadas.

La fiscal adjunta Silvina Ayelén Argüello, del Ministerio Público Fiscal, imputó al acusado como autor de los delitos de:

Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente (dos hechos).

Abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente (un hecho).

Corrupción de menores agravada por la convivencia (un hecho).

La querella, representada por Alcides Becerra, y la Defensoría de Niñez y Adolescencia, a cargo de María Luz Vílchez, adhirieron a la imputación fiscal.

La fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos. Tanto la querella como la Defensoría acompañaron el pedido.

El imputado se abstuvo de declarar, siguiendo la recomendación de su defensor José Oscar Pérez, quien se opuso a la medida cautelar y presentó datos familiares y de arraigo para evitar la detención.

Tras escuchar a las partes, el juez dispuso finalmente 90 días de prisión preventiva, que se extenderán hasta el 26 de febrero de 2026, y ordenó su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial.