Prisión preventiva para uno de los acusados de narcotráfico en Villa Mercedes

Este lunes, el juez Federal Juan Carlos Nacul dispuso el traslado de un hombre de 41 años al Servicio Penitenciario Provincial, tras imputarlo por tráfico de estupefacientes. La medida responde a lo solicitado por el fiscal Danilo Miosevic, quien argumentó que existen pruebas “abundantes” que lo vinculan a la comercialización de drogas en modalidad de venta domiciliaria y delivery.

El imputado fue detenido el pasado 29 de agosto durante un operativo en su vivienda de calle Sallorenzo al 900, donde se incautaron marihuana, cocaína fraccionada, plantas de cannabis, LSD, semillas y balanzas de precisión. Además, se secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados.

De acuerdo a la Fiscalía, el hombre mantenía contactos con proveedores de peso, entre ellos integrantes de clanes familiares y otros imputados ya detenidos. El juez otorgó 90 días de prisión preventiva, rechazando el pedido de la defensa, que había solicitado prisión domiciliaria alegando consumo personal.

Megaoperativo en Villa Mercedes

El 29 de agosto, la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico concretó seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se secuestraron:

1,7 kilos de cocaína (equivalente a 6.800 dosis, valuadas en $34 millones).

170 gramos de marihuana , además de plantas, semillas y aceite de cannabis.

$3,6 millones en efectivo , divisas extranjeras y documentación.

Un revólver calibre 22 y una pistola lanza bengalas.

El procedimiento dejó un saldo de cuatro detenidos, de los cuales uno ya fue enviado a la cárcel.