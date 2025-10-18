Prisión preventiva para un joven acusado de robo y tentativa de homicidio

Por disposición del Juzgado de Garantía N°1, a cargo del Dr. Alfredo Cuello, un joven de 25 años fue enviado a prisión preventiva por 120 días acusado de “portación de arma de fuego de uso civil”, “robo simple en grado de tentativa” y “homicidio calificado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa”. Las causas están bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N°4.

El sujeto había sido demorado el martes 14 de octubre por la noche en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Europa, tras ser retenido por vecinos que lo sorprendieron intentando robar. De acuerdo con el reporte policial, el individuo le sustrajo una cartera a un hombre de 71 años y lo derribó al suelo, provocándole lesiones. En el operativo se secuestró una cartera negra simil cuero con pertenencias del damnificado y una bicicleta en la que se desplazaba el agresor.

Tras su detención, se comprobó que el joven ya tenía un pedido de captura vigente por un hecho violento ocurrido el 14 de septiembre, en Esteban Agüero y Milone, donde un hombre de 25 años recibió un disparo abdominal y otro joven de 22 fue herido con un arma blanca. En esa ocasión, los efectivos hallaron una vaina servida, un proyectil de plomo y un cuchillo como pruebas del ataque.

Por aquel episodio ya habían sido detenidos dos hombres de 23 y 30 años, quienes cumplen prisión efectiva desde el 2 de octubre, tras violar el beneficio de detención domiciliaria. Ahora, el nuevo detenido fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, sumándose a los otros dos involucrados en la causa.