Prisión preventiva para un joven acusado de intento de homicidio

Este jueves 20 de noviembre, el Juzgado de Garantía N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Alfredo Cuello, dictó cuatro meses de prisión preventiva para un hombre de 28 años, imputado en una causa por homicidio en grado de tentativa y lesiones agravadas. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal, con competencia en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1, conducida por la Dra. Nayla Cabrera Muñoz.

El detenido había sido aprehendido el 11 de noviembre por personal del Departamento de Homicidios Villa Mercedes, luego de que su pareja denunciara que el 9 de noviembre, durante la tarde, el hombre la agredió con una botella, provocándole cortes y lesiones en el cuero cabelludo, rostro y otras partes del cuerpo.

A partir de diversas tareas coordinadas entre el Departamento de Homicidios y el Departamento de Investigaciones, se determinó que el sospechoso se ocultaba en una vivienda situada en calle Olagaray al 1100, en barrio Eva Perón 2. Con apoyo del Grupo COAR, el Comando Radioeléctrico y la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), se realizó un allanamiento en el lugar, donde fue detenido y se secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir.

Tras la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves, el imputado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.