Prisión preventiva para un hombre acusado de abuso sexual contra su sobrina

La Justicia de Villa Mercedes dictó prisión preventiva por 120 días para un hombre de 50 años, acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina de 25 años, quien además presentaría una posible discapacidad intelectual.

El hecho se produjo el pasado 3 de octubre, cuando efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) observaron una motocicleta detenida a la orilla del río, en la zona sur de la ciudad. Al acercarse, encontraron al sospechoso y, entre los pastizales, a la joven en estado de crisis, quien denunció haber sido víctima de abuso por parte de su tío desde su niñez, bajo amenazas.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1, dirigida por la Dra. Nayla Cabrera Muñoz, quien ordenó la detención del acusado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado”.

Tras las audiencias correspondientes, la jueza subrogante del Juzgado de Garantía N° 4, Dra. Antonella Panero, resolvió la prisión preventiva del imputado, quien fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.