Prisión preventiva para Páez: investigado por amenazas y abuso de arma

Raúl Zacarías Páez deberá cumplir 60 días de prisión preventiva, según lo resuelto por el Juzgado de Garantía Nº 4 en el marco de una causa donde se lo investiga por portación ilegal de arma y resistencia a la autoridad.

Este jueves, y tras vencerse la prórroga de detención solicitada por la Defensa, la Justicia dispuso su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la audiencia, se confirmaron los cargos en su contra: lesiones graves, amenazas calificadas con arma de fuego y abuso de arma, todos en concurso real. La Fiscalía había pedido cuatro meses de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos y los riesgos procesales, mientras que la Defensa aceptó la imputación pero solicitó un plazo menor. Finalmente, la jueza Natalia Pereyra Cardini resolvió un período de 60 días de encierro preventivo.

El hecho que originó la causa ocurrió el 2 de septiembre en Villa Mercedes, cuando personal del DRIM fue alertado por la presencia de dos personas armadas. Al intentar identificar a Páez, este se resistió, se enfrentó con los efectivos y se comprobó que portaba un arma de fuego apta para el disparo, sin estar registrada en el RENAR, ni él habilitado como usuario.