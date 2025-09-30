Prisión preventiva para los acusados por la droga “creepy” en Villa Mercedes

El juez Federal Juan Carlos Nacul dictó prisión preventiva y domiciliaria para los detenidos en la causa que investiga el ingreso de 62 kilos de marihuana “creepy”, ocultos en tubos compresores enviados desde Misiones.

La medida, solicitada por la Fiscalía Federal, tendrá vigencia por 60 días y alcanza a siete personas imputadas por el delito de comercio de estupefacientes en forma organizada.

Cinco de los acusados deberán cumplir prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial: Daniel Montoya, Víctor López, Rodrigo García, Mario García y Darío Cabrera. Este último, oriundo de Villa Mercedes, fue detenido en Posadas y será trasladado a San Luis. Además, hay un imputado prófugo en Misiones.

En tanto, el juez dispuso prisión domiciliaria para Brian Toledo y Guillermo Sosa.

La investigación, presentada por el fiscal Danilo Miocevic en una audiencia de tres horas, reveló que la droga era enviada por encomiendas desde Posadas hasta Villa Mercedes, donde fue incautada en una vivienda de calle Pedernera al 1400.