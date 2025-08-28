Prisión preventiva para el joven acusado de robos con arma de fuego

Este jueves, el Juzgado de Garantía N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Alfredo Cuello, dictó prisión preventiva por 120 días para un joven de 22 años, acusado de robo calificado con arma de fuego.

El imputado había sido detenido el pasado 19 de agosto, en un procedimiento del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes junto con la Comisaría Seccional 8°, en un domicilio de calle Sargento Baigorria al 600.

La investigación, en la que interviene la Fiscalía de Instrucción N° 2, está vinculada a dos hechos delictivos:

7 de agosto: en calles Las Heras y Riobamba , dos hombres en moto amenazaron con un arma a una mujer que esperaba el colectivo, le robaron el bolso y realizaron disparos intimidatorios antes de huir.

10 de agosto: en una despensa de calle Marconi al 800, un individuo armado amenazó a la empleada y se llevó dinero en efectivo, fugándose en moto junto a un cómplice.

El 13 de agosto, la Policía llevó adelante once allanamientos en distintos sectores de la ciudad, donde secuestró un arma de fuego, ropa utilizada en los hechos, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa, todos reconocidos por las víctimas.

Ese día, fueron demorados dos hombres (de 22 y 26 años), quienes recuperaron la libertad. Sin embargo, tras nuevas medidas judiciales, el joven de 22 años volvió a ser detenido el 19 de agosto.

Finalmente, este 28 de agosto, tras la audiencia de formulación de cargos, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.