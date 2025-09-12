Prisión perpetua: la fiscalía pidió la pena máxima para Marina Silva

La investigación por el doble filicidio en Juana Koslay dio un paso clave este jueves. La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, admitió la acusación de la fiscal Antonella Córdoba contra Marina Abigail Silva, de 31 años, y dispuso la apertura a juicio.

La ex policía está imputada de asesinar a sus hijos, Sofía Mía Ojeda Silva (7) y Bautista Silva Funes (2), el 1° de octubre de 2024 en su vivienda. La fiscalía la acusa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía, agravado por el uso de arma de fuego, y solicitó la pena de prisión perpetua sin acceso a libertad condicional.

Durante la audiencia, Córdoba describió que Silva abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego los atacó con un método planificado: les cubrió el rostro con almohadas y efectuó dos disparos a cada uno, en el pecho y en la cabeza. En la vivienda quedaron cartas escritas de su puño y letra, y las pericias confirmaron el uso de su pistola reglamentaria.

La querella, representada por el abogado Esteban Bustos, respaldó la teoría del Ministerio Público Fiscal. Por su parte, la defensa oficial, a cargo de Carlos Salazar, no se opuso a la acusación, aunque adelantó que intentará contextualizar los hechos en torno a problemas personales, económicos y de salud mental de Silva.

La jueza Banó admitió la totalidad de las pruebas: 55 testigos, entre familiares, policías, médicos y personal civil, además de informes periciales, autopsias, actas, registros fílmicos y objetos secuestrados. La defensa también ofreció testigos y documentación psicológica.

Silva permanecerá detenida bajo prisión preventiva, que vence el 27 de septiembre. En la sala estuvo presente Jonathan Funes, padre de Bautista. Afuera, familiares paternos de los niños realizaron una concentración encabezada por Carlos Ojeda De la Rocha, abuelo de Sofía, reclamando la máxima condena.