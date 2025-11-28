Prisión para dos acusados de comercializar marihuana valuada en más de $13 millones

El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó este viernes 28 de noviembre que dos hombres, de 31 y 62 años, sean trasladados al Servicio Penitenciario Provincial tras ser imputados por infringir la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Ambos habían sido detenidos por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, luego de un operativo realizado entre la noche del miércoles 26 y la madrugada del jueves 27 de noviembre en Villa de Merlo, donde se desarticuló un centro de venta y distribución de drogas.

El allanamiento, solicitado por el juez federal Juan Carlos Nacul, se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Coronel Mercau al 1300. En el lugar, la Policía incautó 1.498 gramos de florescencias de marihuana, cantidad equivalente a 4.494 dosis, valuadas en $13.482.000. También se secuestraron 21 semillas de marihuana, tres balanzas digitales, dos teléfonos celulares, $1.413.820 en efectivo, 1.200 dólares y una motocicleta Yamaha.

Tras la audiencia de este viernes, los dos imputados quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, a disposición del magistrado interviniente.