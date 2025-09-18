Prioridades y hábitos: el ejercicio que propone Alfredo Hoffman

Reflexionar sobre prioridades y hábitos fue el eje de la columna de Alfredo Hoffman, coach de vida que cada jueves comparte herramientas de crecimiento personal en VMI Radio 88.1.

Durante su intervención, Hoffman invitó a la audiencia a realizar un sencillo pero revelador ejercicio: escribir dos listas. La primera, con las prioridades de la vida que cada persona considera fundamentales; la segunda, con las prioridades que en verdad reflejan sus hábitos diarios.

El coach advirtió que entre ambas listas suelen aparecer incoherencias. Ejemplificó con el caso de quienes colocan a la salud como prioridad, pero luego sus hábitos demuestran lo contrario al privilegiar la gratificación con comidas poco saludables.

Finalmente, propuso una tercera pregunta: ¿cuánta energía estoy dedicando a cultivar hábitos que reflejen mis verdaderas prioridades? Según Hoffman, detectar esas diferencias puede ser clave para comprender muchos malestares que solemos atribuir a factores externos.

“Bienvenidos al crecimiento personal”, cerró el especialista, alentando a la audiencia a asumir la responsabilidad de alinear prioridades y hábitos para alcanzar mayor bienestar.