“Primero Yo”: una propuesta para hablar del cuidado femenino desde el amor propio

En el marco del mes de prevención del cáncer de mama, un grupo de mujeres profesionales presentó “Primero Yo”, una propuesta que invita a repensar el cuidado femenino desde una perspectiva integral y emocional.

La campaña busca poner en conversación a las mujeres sobre su bienestar físico, mental y emocional, con el amor propio como punto de partida. A lo largo de octubre se desarrollarán contenidos y actividades enfocadas en la prevención y la salud femenina, con una mirada interdisciplinaria.

Como cierre del ciclo, se realizará un encuentro presencial el sábado 1 de noviembre, de 9:30 a 12:00 hs, en Elestudiowork, ubicado en Salta 474, Villa Mercedes. La actividad será a beneficio de la fundación “Pelucas Solidarias”, y tendrá un costo a confirmar.

Las organizadoras remarcaron que esta primera acción apunta a brindar herramientas concretas para el autocuidado, promoviendo la prevención y la conciencia sobre la importancia de la salud integral femenina.

📞 Para participar, las interesadas pueden reservar su lugar al 2657 500035.