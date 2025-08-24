Presuntas coimas en la ANDIS: celulares, dólares y una investigación que crece

Los audios de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, impulsaron una serie de allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, que dejaron como saldo teléfonos, documentación y sobres con dólares secuestrados.

El próximo paso será el peritaje de los celulares de los involucrados: Spagnuolo, Daniel Garbellini (ex director de Acceso a los Servicios de Salud) y Emmanuel Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina. La investigación busca determinar si existieron maniobras de recaudación ilegal vinculadas a la compra de medicamentos.

Durante los procedimientos, el empresario Kovalivker fue interceptado con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en sobres, además de su pasaporte y un celular de alta tecnología que aún no pudo ser desencriptado.

Mientras tanto, la fiscalía también analiza documentación incautada en la sede de la ANDIS y en propiedades de los investigados. El objetivo: comprobar si hubo favorecimientos estatales hacia la droguería Suizo Argentina y eventuales pedidos de sobornos a proveedores.

Por ahora, no hay citaciones a indagatoria ni carátula definida. El futuro de los sospechosos dependerá de lo que arrojen los peritajes, en especial los audios originales mencionados por Spagnuolo.