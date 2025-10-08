Presentaron “Compre Local”, una propuesta para fortalecer el comercio villamercedino

La Municipalidad de Villa Mercedes lanzó el programa “Compre Local”, una iniciativa que busca impulsar las ventas en la ciudad y estimular el consumo interno. El anuncio se realizó este martes en el Salón Azul, con la presencia de autoridades municipales y representantes de cámaras comerciales.

La propuesta incluye el sorteo de una moto 0 km entre quienes realicen compras mayores a $10.000 entre el 13 y el 31 de octubre. Además, se alienta a los negocios locales a ofrecer ofertas y promociones especiales durante ese período, en coincidencia con una de las fechas de mayor movimiento comercial del año: el Día de la Madre.

El subsecretario de Producción, Medio Ambiente y Tecnología, Juan Pablo Godoy, explicó que el objetivo es “fortalecer el comercio local e instaurar una responsabilidad mutua en el acto de consumo, tanto del comerciante como de la comunidad”.

Acompañaron la presentación la secretaria de Economía y Finanzas, Marcela Berón, los representantes de la Cámara de Comercio y Afines, Mario del Turco y Dario Sánchez, junto a Francisco Saibene y Daniel Sallenave de la Cámara de Comercio Zona Estación, y el diputado Nicolás González Ferro.

Godoy subrayó que la propuesta busca que el dinero invertido por las familias villamercedinas quede en la ciudad, reforzando la economía local: “Cada compra es un acto de responsabilidad. El Estado municipal se pone a disposición para acompañar al vecino y al comerciante”.

Por su parte, Sánchez valoró la iniciativa como “una herramienta oportuna en un contexto económico complejo” y recordó que el 80% de la actividad económica local proviene del sector privado.

Sallenave señaló que se trabajará en una amplia difusión para que la comunidad conozca y aproveche la propuesta, mientras que González Ferro adelantó que “próximamente el intendente anunciará beneficios adicionales para el sector privado”.

Los comercios interesados pueden inscribirse a través de las cámaras de comercio locales, o comunicarse al 2657-300147 o por correo electrónico a desarrollolocal@villamercedes.gov.ar.