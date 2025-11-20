Presentan el primer proyecto de cementerio virtual en la provincia

Entrevista completa en VMI Radio 88.1 FM

El exdiputado provincial Francisco Irusta presentó un proyecto considerado inédito en San Luis: la creación del primer cementerio virtual, una plataforma digital destinada a preservar la memoria, acompañar procesos de duelo y proporcionar un espacio de homenaje para personas fallecidas.

Según explicó Irusta, la propuesta surge por dos motivos centrales:

La falta de espacios en el cementerio municipal, que “está colapsado y no tiene ampliación prevista”. El deterioro y los robos que muchas familias sufren en tumbas y nichos, hechos que –según relató– afectan a gran parte de la comunidad.

“Esto no existe en Argentina, salvo en la AMIA. Queremos ofrecer un espacio seguro, accesible y respetuoso para recordar a nuestros seres queridos”, expresó.

Cómo funciona el cementerio virtual

El proyecto fue bautizado “Francisco Irusta”, en homenaje a su padre y también inspirado en la relación personal que Irusta mantuvo años atrás con el entonces cardenal Jorge Bergoglio.

La plataforma permitirá:

Crear perfiles memoriales .

Subir fotografías, audios, videos, cartas y anécdotas .

Encender velas virtuales y dejar mensajes.

Acceder desde el celular o la computadora en cualquier momento.

Además, Irusta adelantó que el plan se complementará con un cinerario y, a futuro, con un servicio de cremación, proyecto que ya se encuentra en evaluación técnica y normativa.

Marco legal y consultas institucionales

El impulsor señaló que la cremación no puede autorizarse dentro del ejido urbano, por lo que se analiza una ubicación fuera de la ciudad.

También comentó que ya hubo diálogo con la Iglesia, dado que históricamente la institución tuvo un rol central en las normas funerarias.

“Los tiempos cambiaron y la gente busca nuevas formas de despedida y memoria. El cementerio digital es una alternativa posible y necesaria”, afirmó.

Un espacio pensado para las familias y para generar trabajo

Irusta destacó que el proyecto también responde a una necesidad laboral.

Varios integrantes del equipo se encuentran desocupados y planean conformar una empresa de servicios que funcione junto al cementerio virtual.

Entre esas prestaciones, detalló:

Corte de césped y mantenimiento urbano.

Arreglos y mantenimiento domiciliario básico.

Limpieza y lavado de autos una vez al mes.

Acompañamiento de personas mayores y enfermos , a costos más accesibles que los del mercado.

Enfermería domiciliaria para controles básicos.

“Queremos sostenernos con nuestro trabajo y al mismo tiempo ofrecer servicios reales al vecino”, explicó.

La empresa ya cuenta con sede en Villa Mercedes Marconi 637 y un número de contacto: 2657-22-8979.

Un debate que comienza en la comunidad sanluiseña

La iniciativa abre una discusión en la provincia sobre los nuevos modos de construir memoria colectiva, la relación entre tecnología y rituales, y la adaptación de los marcos normativos a las prácticas actuales.

Irusta anticipó que la propuesta “recién comienza” y que está abierta al diálogo con instituciones, autoridades y vecinos.