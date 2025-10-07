Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado estado de salud

El Club Atlético Boca Juniors emitió este lunes un comunicado oficial en el que informó que el entrenador Miguel Ángel Russo se encuentra atravesando un cuadro de salud complejo. Según el parte, el DT está en internación domiciliaria, bajo “pronóstico reservado”, y recibe atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, señaló el texto difundido por la institución xeneize.

El mensaje, breve pero contundente, concluye con un gesto de apoyo hacia el técnico de 69 años: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Miguel Ángel Russo es una figura emblemática en la historia de Boca, recordado por conducir al equipo a la conquista de la Copa Libertadores 2007, con un Juan Román Riquelme en su mejor nivel. En su segundo ciclo, entre 2020 y 2021, también logró dos títulos locales.

Su último paso como entrenador fue en San Lorenzo, cargo que dejó a mediados de este año. La noticia de su estado generó una ola de mensajes de aliento y preocupación en redes sociales por parte de hinchas, jugadores y clubes de todo el fútbol argentino.