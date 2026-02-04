Pompagua amplía su red y refuerza el acceso al agua de bebida en Villa Mercedes

La empresa Pompagua Latinoamericana SA continúa consolidando su presencia en Villa Mercedes con una red de puntos de reventa pensada para responder a una necesidad cotidiana: el acceso inmediato al agua potable purificada.

Los bidones de la firma pueden encontrarse en distintos comercios estratégicamente ubicados de la ciudad, entre ellos Supermercado Casi Todo, Estación de Servicio ACA, Estación de Servicio YPF Frías, Cochera del Centro y Super Mitre, lo que permite a los vecinos contar con el producto cerca de su hogar o lugar de trabajo.

Desde la empresa destacaron que el servicio apunta a ser práctico, ágil y sin complicaciones, reforzando la disponibilidad diaria de agua segura para consumo familiar.

Pompagua Latinoamericana SA es una empresa de origen villamercedino dedicada a la purificación de agua de bebida mediante procesos tecnológicos de alta calidad, que incluyen filtrado por ósmosis inversa, tratamiento germicida con ozono y estrictos controles de higiene en el envasado y la distribución. La información completa sobre sus productos y servicios puede consultarse en su cuenta oficial de Instagram.