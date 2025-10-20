Poggi respaldó a la candidata de La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, expresó públicamente su apoyo a la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Mónica Becerra, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Durante declaraciones a la prensa este lunes, Poggi remarcó que su respaldo se da “no como gobernador, sino como ciudadano”, y argumentó que su decisión está vinculada a su experiencia legislativa y a su valoración de la lista que encabezan Becerra y Carlos Almena.

“Yo, personalmente, voy a votar por la lista que encabeza la contadora Mónica Becerra. No lo digo como gobernador ni como referente de un espacio provincial, sino como ciudadano”, afirmó el mandatario, recordando que su frente ‘Ahora San Luis’ se impuso en los comicios provinciales con una diferencia de más de 20 puntos.

El jefe provincial también cuestionó duramente al kirchnerismo, al señalar que “no puede olvidar el daño que dejó en el país y en la provincia”, y llamó a los sanluiseños a participar activamente en la elección.