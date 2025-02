El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, adelantó que el espacio político Cambia San Luis cambiará de nombre y enfoque. “Ya no hablaríamos más de lema, porque no hay más Ley de Lemas. San Luis ya cambió, ahora hay que darle una imagen de futuro y un concepto de esperanza a los sanluiseños”, expresó en una entrevista con el noticiero central de San Luis+.

Un espacio más amplio e integrado

Poggi destacó que el nuevo proyecto busca incluir a más sectores y fortalecer la relación con los intendentes electos. “Hemos tenido una buena experiencia de vínculo con intendentes que han sido votados por el pueblo y que demuestran un deseo de sumarse a esta reconstrucción de San Luis”, señaló.

Anuncio VMI

En este contexto, mencionó su conexión con distintos jefes comunales:

Maxi Frontera (Villa Mercedes): “Voy todas las semanas y hemos entablado un vínculo muy articulado, el mercedino lo aprecia mucho”.

(Villa Mercedes): “Voy todas las semanas y hemos entablado un vínculo muy articulado, el mercedino lo aprecia mucho”. Jorge “Toti” Videla (Juana Koslay): “Tiene una gestión muy buena, con mucha vocación de servicio”.

Además, resaltó que ha encontrado intendentes con voluntad de trabajo conjunto y un fuerte compromiso con sus comunidades.

Gobierno para todos y un nuevo horizonte político

El gobernador subrayó que su gestión no distingue entre quienes lo votaron o no. “Gobierno para todos. He tenido encuentros con muchos intendentes con una gran predisposición a trabajar juntos, incluso desde una fase electoral”, afirmó.

Por último, anticipó que la identidad del espacio político se redefinirá para enfocarse en el futuro de San Luis. “El cambio ya se produjo. Ahora viene el futuro y requerirá generosidad de todo el sector dirigencial”, concluyó.